Москва, 23 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Правительство России выделит 4,5 млрд рублей на комплекс селекции для птицеводов. Об этом 23 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Government.ru Михаил Мишустин

«Мы выделим средства на создание селекционного комплекса, который обеспечит хозяйство птицеводом племенным материалом», — заявил Мишустин.

По его словам, этот объект, располагающийся в Московской области, должен быть сдан в эксплуатацию уже в следующем году.

«Президент на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса обращал особое внимание на необходимость сокращения зависимости этих отраслей от закупок за рубежом. И ставил задачу добиться импортозамещения в таких сферах в ближайшее время. Поручения главы государства реализуются. Мы направим на эти цели в текущем году 4,5 млрд рублей», — указал премьер-министр.