Владивосток, 23 мая, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Годовая инфляция на Дальнем Востоке в апреле увеличилась до 15,54% (в марте — 14,48%). Но она остаётся ниже, чем в целом по России — 17,83%, сообщается 23 мая на сайте Банка России.

ИА REGNUM Инфляция

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Рост инфляции на Дальнем Востоке, как и по России, связан с санкциями, на фоне которых произошёл рост издержек производителей и поставщиков из-за нарушения логистических и производственных цепочек. Также на ценах в ДФО отразилось сокращение авиарейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Камчатка», которая была зарегистрирована в октябре 2020 года, заявила о прекращении своей деятельности из-за введённых США санкций, написало 23 мая со ссылкой на пресс-службу перевозчика ИА «Кам 24».