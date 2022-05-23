Петропавловск-Камчатский, 23 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Авиакомпания «Камчатка», которая была зарегистрирована в октябре 2020 года, заявила о прекращении своей деятельности из-за введённых США санкций, сообщило 23 мая со ссылкой на пресс-службу перевозчика ИА «Кам 24».

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Читайте также: Песков назвал причину угрозы глобального продовольственного кризиса

В эксплуатации у авиакомпании был единственный самолёт американского производства Cessna Grand Caravan EX. В ближайшие три года планировалось приобрести 12 аналогичных воздушных судов. Но производитель отказался от поставки новых самолётов и отозвал единственный борт «Камчатки».

«Контракт на поставку трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B расторгнут по инициативе американской стороны. Имеющееся в парке авиакомпании «Камчатка» воздушное судно находилось в аренде и по истечении срока аренды возвращено его текущему собственнику. К сожалению, пока в России не производятся суда аналогичного типа, поэтому ввиду отсутствия самолетов деятельность компании-эксплуатанта будет прекращена», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, угроза голода нависла над миром не из-за России, а из-за санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.