Киев, 23 мая, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Суд киевского режима приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Заседание 23 мая транслировал телеканал «Суспильное».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил приговор судья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия попытается защитить интересы своего военнослужащего, которого судят в настоящее время в Киеве.

Читайте также: Песков прокомментировал суд над российским военным в Киеве