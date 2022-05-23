Москва, , 12:55 — REGNUM Россия попытается защитить интересы своего военнослужащего, которого судят в настоящее время в Киеве. Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. Но ещё раз повторяю: мы не имеем много возможностей для защиты его интересов на месте, ибо фактически деятельность загранучреждений не ведётся», — заявил Песков.

«Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможности продолжения попыток по другим каналам. Судьба каждого гражданина России для нас имеет первоочередное значение», — указал он.

Ранее Соломенский районный суд Киева начал рассматривать уголовное дело в отношении российского военнослужащего, который, по данным украинской стороны, участвовал в спецоперации и был взят в плен. Генпрокуратура Украины обвиняет его в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.