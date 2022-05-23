Токио, 23 мая, 2022, 13:43 — ИА Регнум. США не намерены вводить жесткие карантинные меры в связи со случаями заражения оспой обезьян, заявил президент США Джо Байден 23 мая во время визита в Токио. Об этом сообщает New York Post.

Gage Skidmore Джо Байден

По его словам, вирус действительно вызывает определенные опасения, однако он не сравнится с угрозой коронавируса.

«Я просто не думаю, что он достигнет уровня опасности, которая существовала в связи с COVID-19», — подчеркнул американский лидер.

Оспа обезьян редко выявляется за пределами Африки. Тем не менее на 20 мая во всем мире было зарегистрировано 80 подтвержденных случаев, в том числе как минимум два в Соединенных Штатах. В еще 50 речь идет о подозрении на заражение патогеном.

Хотя это заболевание принадлежит к тому же семейству вирусов, что и оспа, его симптомы менее выражены. Обычно люди выздоравливают в течение двух-четырех недель без необходимости госпитализации, но иногда болезнь бывает смертельной.