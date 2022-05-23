Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Ленинградской области в апреле 2022 года ускорилась с 14,1% до 15,3%, сообщили 23 мая в пресс-службе отделения Банка России по Ленинградской области.

cbr.ru Инфляция в Ленобласти. 2022.

В основном рост цен наблюдается на мясо-молочную продукцию и некоторые категории потребительских товаров. Так, из-за реорганизации производства крупнейшего мясокомбината Ленобласти временно снизилось предложение колбасных изделий, что привело к росту цен на колбасу, сосиски и сардельки.

«Рост себестоимости сырого молока, вызванный подорожанием кормов, а также нехватка упаковки, стали причиной роста цен на молоко, творог, сметану, сыр и масло», — пояснили в пресс-службе.

При этом в апреле замедлился рост цен на бананы и капусту: на стоимость импортного фрукта повлияло укрепление рубля, а капусты — увеличение поставок из ближнего зарубежья.

«Приостановка деятельности некоторых производителей и необходимость поиска новых товарных цепочек привели к ускорению роста цен на косметику, одежду, бытовую химию», — отметили в отделении Центробанка.

Вместе с тем, благодаря снижению ажиотажного спроса и укреплению рубля, замедлился рост цен на товары длительного пользования — телевизоры, пылесосы, стиральные машины и смартфоны. Также в середине весны замедлился рост цен на услуги в Ленобласти.

«В целом инфляция в Ленобласти оставалась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (17,7%) и по России (17,8%)», — добавили в ЦБ РФ по Ленобласти.