Джакарта, 23 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате оползня, который произошел в деревне Чипеланг в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

В то же время есть пять человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оползня.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями обратилось к региональным политикам с призывом предвидеть потенциальные афтершоки, которые могут быть вызваны погодными факторами.

Агентство призвало жителей, проживающих вблизи скал или участков, склонных к оползням, при сильном дожде продолжительностью более часа провести самостоятельную эвакуацию в течение 1-2 часов после прекращения дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в индонезийской провинции Западная Суматра.

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