Москва, , 13:02 — REGNUM В течение ближайших 10 лет доля автохтонных (местных, коренных по происхождению — ред.) вин на российском рынке может вырасти на 20-30%. Об этом заявил аналитик центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, его слова приводит пресс-служба кредитной организации.

Бутылки с вином

«По нашим прогнозам, в течение ближайших 10 лет доля автохтонных вин увеличится до 20-30% российского рынка вина, с учетом сохранения предусмотренной господдержки виноградарства и виноделия, а также при реализации комплекса мер по повышению узнаваемости бренда российских автохтонных вин», — сказал он.

При этом отмечается, что после введения антироссийских санкций Запада ожидается изменение показателей потребления и популярности российского вина в сторону повышения спроса на продукцию отечественного виноделия из-за колебаний курса иностранных валюты логистических сложностей и запрета ЕС на продажу элитного вина в РоФ.

Также указывается, что, согласно оценкам экспертов Россельхозбанка, объемы производимого качественного российского вина и в том числе — автохтонных сортов, уже в данный момент обеспечивают потребность розничного сегмента рынка более чем на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что над созданием российской высокотехнологичной электроники работают ученые российских университетов — участников программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».