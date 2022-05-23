Москва, 23 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о создании единой европейской армии укладывается в логику общего поведения Евросоюза последнего времени. Об этом 23 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Господин Боррель не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую занимает. И он в том числе публично демонстрирует склонность к силовым методам. Помним хорошо его заявление о том, что конфликт на Украине нужно решать на поле боя», — заявил Песков.

«Здесь как раз идея милитаризации ЕС, идея дальнейшего накачиваем Украины вооружением и так далее — это не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности европейского континента», — указал он.