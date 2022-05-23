Джакарта, , 12:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вызвала посла Великобритании в Индонезии Оуэна Дженкинса, чтобы выразить протест против поднятия флага ЛГБТ над посольством Великобритании в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Министр иностранных дел Индонезии попросила соответствующих должностных лиц вызвать посла Великобритании. Он был вызван и сегодня встретится с официальными лицами», — заявил представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

МИД Индонезии напоминает иностранным представителям о необходимости сохранять и уважать культурные ценности, религию и верования.

Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что обратится к послу Великобритании за разъяснениями относительно поднятия флага ЛГБТ.

Напомним, ранее посольство Великобритании в Джакарте подняло флаг ЛГБТ, развевающийся рядом с британским национальным флагом.

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