Лима, , 12:51 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо привёл к присяге четырех новых министров. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Перу AUTORES DE GOOGLE

На церемонии, состоявшейся в правительственном дворце, к присяге был приведен новый министр внутренних дел Николас Сенмаче, бывший глава кабинета советников ведомства. Он сменил на этом посту генерала полиции в отставке Альфонсо Чаварри.

Также на должность главы департамента аграрного развития и орошения земель Перу был назначен Хавьер Арсе — он сменил Оскара Зеа, которого оппозиция в парламенте готовилась допросить и вынудить уйти в отставку.

Алессандра Эррера была приведена к присяге в качестве министра энергетики и горнодобывающей промышленности. Она возглавляла министерство охраны окружающей среды в кабинете министров, возглавляемом Эктором Валером, который просуществовал всего неделю в феврале 2022 года. Она сменила на этом посту Карлоса Паласиоса.

Министерство транспорта и коммуникаций было доверено Хуану Баррансуэле, который был генеральным директором правительства северного региона Тумбес и сменил на этом посту Николаса Бустаманте.