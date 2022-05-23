Москва, 23 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Над созданием российской высокотехнологичной электроники работают ученые российских университетов — участников программы Минобрнауки России «Приоритет 2030». Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

Отмечается, что в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) ведется создание топологии новых отечественных интегральных микросхем для высокоскоростных систем телекоммуникации, включая для систем 5G и в дальнейшем — 6G.

Также указывается, что специалистами Московского института электронной техники (НИУ «МИЭТ») осуществляется разработка безмасочного экстраультрафиолетового литографа с разрешением 28 нанометров и менее, а также ведется подготовка кадров для развития новых магистерских программ и тиражирование лучших практик.

Кроме того, уточняется, что на базе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ) начнут разрабатывать и выпускать новые микросхемы для дальнейшего производства предприятиями, а также начнут подготовку кадров для соответствующих отраслей и предприятий на базе инновационного научно-технического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай».

Помимо того, добавляется, что в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) идет проектирование нового поколения электронной компонентной базы в научно-образовательной лаборатории компьютерного моделирования в электронике. Для этого был проведен ряд исследований, которые открывают новые возможности для применения в криптографии, робототехнике, коммуникационных технологиях и обработке данных. Также в вузе ведется подготовка специалистов для электронной и радиоэлектронной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что партия особо чувствительных фотообъективов «Зенитар» для диагностики онкологических заболеваний и туберкулеза в рамках программы импортозамещения была поставлена заказчику Красногорским заводом им. С. А. Зверева (КМЗ).