Москва, , 12:33 — REGNUM Националисты на Украине элементы применяют такие методы, что это обязывает российских военных предпринимать превентивные меры, чтобы не допустить повторения терактов. Об этом 23 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да, националистические элементы применяют такие методы, это обязывает, конечно, наших военных быть начеку, предпринимать меры превентивные по недопущению повторения таких террористических актов», — сказал Песков, комментируя покушение на мэра города Энергодар Андрея Шевчика.

22 мая Шевчик и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Взрывное устройство было заложено в электрощитовом шкафу.

В Следственном комитете РФ сообщили, что в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие выясняет обстоятельства покушения на мэра Энергодара