Москва, , 13:12 — REGNUM В московском парке «Москворецкий» вырубили десятки деревьев ради строительства очередного бизнес-корпуса. Об этом 21 мая на своей странице в социальной сети написал депутат Московской городской думы, адвокат Евгений Ступин.

Вырубка деревьев в природоохранной зоне на Крылатских холмах Цитата из видео «Вырубка деревьев в природоохранной зоне на Крылатских холмах прошла в гнездовой период птиц!!!»

«Спецоперация на Украине идет уже три месяца, но у олигархов и крышующих их чиновников в правительстве Москве мысли по-прежнему только о дальнейшем обогащении, — возмутился он. — Сегодня вырублены десятки деревьев природно-исторического парка «Москворецкий», чтобы построить еще один бизнес-корпус для Абрамовича. Олигарх хочет стать еще богаче, видимо, чтоб купить новую яхту, и расширяет бизнес-центр «Крылатские холмы»

Вырубка деревьев в природоохранной зоне на Крылатских холмах Цитата из видео «Вырубка деревьев в природоохранной зоне на Крылатских холмах прошла в гнездовой период птиц!!!»

Кроме того, есть информация, что за последние несколько дней на территории парка «Москворецкий» уже уничтожено более 200 деревьев и 500 кустарников, испорчен почвенный покров и погублены многие птичьи гнезда.

Вырубка деревьев в природоохранной зоне на Крылатских холмах Цитата из видео «Вырубка деревьев в природоохранной зоне на Крылатских холмах прошла в гнездовой период птиц!!!»

В связи с этим общественники и экологи подготовили жалобу в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет РФ и вице-премьеру Виктории Абармченко с требованием провести проверку случившегося и возбудить уголовное дело по факту самовольного повреждения деревьев и кустарников и привлечь виновных лиц к ответственности.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как московские экологи и общественники пытаются через суд остановить уничтожение уникального парка «Москворецкий».

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