Москва, 23 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В рамках нового проекта правил русской орфографии предлагается закрепить написание слова «Бог» с большой буквы. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на открытии XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» в Государственном Кремлевском дворце.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

«Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — сказал Кравцов.

По его словам, правила русской орфографии и пунктуации были утверждены ещё в период существования СССР в 1956 году, и данная сфера никак не прописывала правила написания слов, которые относятся к сфере религиозных течений.

Кравцов подчеркнул, что указанные правила уже изучила и одобрила правкомиссия по русскому языку.