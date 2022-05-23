Гётеборг, Швеция, 23 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В четырех из шести крупнейших портов Швеции усиливаются меры безопасности. Это происходит на фоне последних событий на территории Украины, а также подачи заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом 22 мая сообщает телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Одним из таких мест является порт Гётеборга, который является крупнейшим портом в скандинавском регионе.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией на Украине и за тем, что представляет собой угрозы теперь, когда Швеция подписала заявку на членство в НАТО», — рассказал журналистам Тумас Франссон, глава службы безопасности в порту Гётеборга.

Меры безопасности также ужесточаются в Треллеборге и Лулео. Город Мальмё, южная столица Швеции, также не стал исключением.