Луганск, 23 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 12 человек личного состава. Об этом 23 мая сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 12 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли два бронетранспортера и девять единиц автомобильной техники. При этом он отметил, что также шесть военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйбышевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований.