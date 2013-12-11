Москва, 23 мая, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Украинский народ на сегодняшний день отстаивает ценности православной веры. Об этом на открытии ХХХ Международных образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Мы знаем, что происходит на братской Украине, и поэтому мои молитвы — о блаженнейшем митрополите Онуфрии, о епископате нашей церкви, о духовенстве и, конечно, о благочестивом верующем украинском народе, который сегодня отстаивает ценности православной веры в конкретных тяжелейших исторических обстоятельствах», — сказал патриарх Кирилл.

Он напомнил о важности сохранения единства исторической Руси в условиях попыток внешних сил «разорвать этот мир и столкнуть его части».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что русский мир «вновь становится форпостом защиты христианской цивилизации».

Глава РПЦ подчеркнул, что молитвы церкви сегодня — о тех, кто «самоотверженно хранит веру на просторах исторической Руси».