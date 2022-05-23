Стокгольм, 23 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Турция по-прежнему выступает против членства Швеции и Финляндии в НАТО. В минувшие выходные (21 и 22 мая) премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон разговаривала с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но, по словам турецкой стороны, лидеры так и не приблизились к достижению компромисса. Об этом в ночь на 23 мая сообщил шведский телеканал SVT.

WiR_Pixs Финляндия и Швеция

Достаточно одному из 30 государств-членов НАТО сказать «нет», чтобы заявка Швеции и Финляндии в НАТО была «остановлена». Турция предъявляет двум странам ряд требований.

В Анкаре требуют, чтобы РПК была признана террористической организацией. В Турции также считают, что Стокгольм должен экстрадировать 16 человек, которые якобы имеют связи с курдскими партиями РПК и движением Фетхуллаха Гюлена.

«Как вы думаете, возможно ли найти решение?» — спросили журналисты SVT советника президента Турции Ильнура Чевика.

«Это зависит от Швеции … Но подождите еще пару месяцев, и я думаю, что решение можно найти», — ответил высокопоставленный чиновник.