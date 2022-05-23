Эр-Рияд, 23 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бин Салман аль-Сауд провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом 23 мая сообщает информационное агентство SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По данным журналистов, встреча была посвящена развитию отношений между США и Саудовской Аравией по ряду вопросов регионального и глобального характера. Как заявил принц Халед, стороны переговоров условились о продолжении сотрудничества по ряду ключевых вопросов.

«Я был рад встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заместителем министра Венди Шерман. Мы рассмотрели партнерство между нашими странами и пути его укрепления. Мы обсудили сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также события на Ближнем Востоке и договорились о совместных действиях, между двумя странами, для того, чтобы добиться поддержки усилий по поддержанию региональной и глобальной безопасности», — приводит слова замминистра WAS.