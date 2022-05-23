Вашингтон, 23 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день самым серьёзным вызовом мировому порядку являются действия властей России на территории Украины. С таким заявлением выступили премьер-министра Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Президент Байден и премьер-министр Кисида разделили мнение, что самым серьёзным текущим вызовом мировому порядку является жестокая, неспровоцированная и неоправданная агрессия России против Украины», — говорится в заявлении по итогам состоявшихся в Токио переговоров, опубликованном на сайте Белого дома.

Лидеры двух стран осудили действия Москвы и призвали привлечь Россию к «ответственности за её злодеяния».

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин обращения руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Главными целями спецоперации глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.