Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Скоростное судно на подводных крыльях «Метеор» совершило первый рейс по Неве из Петербурга до музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщили 23 мая в пресс-службе группы компаний «Астра Марин».

«Метеор» у причала Музея «Прорыв блокады Ленинграда» ГК «Астра Марин»

Новый маршрут стал возможным после появления у музея в 2022 году 60-метрового причала для остановки больших речных судов. А начинается маршрут в Санкт-Петербурге, на Университетской набережной, 17 (Румянцевский спуск), у нового причального комплекса, который «Астра Марин» построила и ввела в эксплуатацию в 2021 году.

От Санкт-Петербурга «Метеор» доходит за 1 часа 20 минут. Пассажирам предлагается экскурсионный тур с посещением всех экспозиций музея-заповедника — диорамы, трехмерной панорамы «Прорыв» и выставки боевой техники, участвовавшей в операциях по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года.

«Продолжением маршрута является посещение крепости Орешек, до которой от Диорамы можно добраться менее, чем за 10 минут», — отмечает перевозчик.

Рейсы в музей «Прорыв блокады Ленинграда» будут осуществляться по выходным и праздничным дням. В дальнейшем возможно и ежедневное расписание.

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