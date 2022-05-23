Москва, , 11:26 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о невыполнении решений ЕСПЧ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Ко второму чтению комитет поддержал поправку о том, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после не 16 марта 2022 г., а после 15 марта не подлежат исполнению в России.

Комитет также поддержал поправки, в соответствии с которыми по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах».

Принятыми в первом чтении законопроектами предусматривается, что до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 г.

В Госдуме предлагают обращаться не в ЕСПЧ, а в Конституционный суд, его постановления могут быть основанием для пересмотра дела.

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