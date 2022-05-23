Париж, , 11:11 — REGNUM Команда нового главы правительства Франции впервые встретится в Елисейском дворце в Париже, передает BFM TV.

Зал заседаний Франции Richard Ying et Tangui Morlier

На первом собрании новое правительство Франции вынесет на обсуждение основные моменты предвыборной программы Эммануэля Макрона: образование, здравоохранение, экологический переход, а также борьба с инфляцией.

«Первый текст, рассмотренный новым национальным собранием, будет посвящен покупательной способности», — подтвердила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший посол Франции в Лондоне Катрин Колонна прибывает в министерство иностранных дел, охваченное беспокойством из-за реформы, предусматривающей упразднение дипломатического корпуса к 2023 году.

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