Тель-Авив, Израиль, , 10:50 — REGNUM Телеведущий и комик Максим Галкин вместе с певицей Аллой Пугачёвой живёт в особняке своего брата в Израиле. Об этом сообщили «Известия».

Максим Галкин Скриншот с YouTube

Стоимость виллы оценивается в $6 млн. По данным СМИ, брат Галкина, бизнесмен Дмитрий Галкин, сотрудничает с российскими силовыми структурами. Как отмечает издание, его особняк мог быть куплен на средства от поставок техники Росгвардии, ФСИН и структурам «Ростеха».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Максим Галкин ликвидирует в России юридическое лицо — ООО «МГ Лаб», занимавшееся рекламной деятельностью. Соответствующая запись появилась В ЕГРЮЛ.

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