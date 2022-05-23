Москва, , 10:31 — REGNUM Сотрудничество Мали с Россией в области безопасности дает впечатляющие результаты. Об этом 23 мая рассказал глава МИД африканской страны Абдулай Диоп, который находится в Москве с визитом.

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«Мали поддерживает военно-техническое сотрудничество с Россией на государственном уровне. И этому партнерству уже не один год. В 2019 году оно было возобновлено в рамках двустороннего соглашения о военном сотрудничестве, по этому соглашению Мали закупает у России военную технику, самолеты, оружие и другое оборудование», — сказал в интервью РИА Новости Диоп.

Кроме того, глава МИД Мали уточнил, что Россия также предоставляет африканской стране техническую поддержку и специалистов, в данный момент находящихся в Мали.

«Должен вам сказать, что наше сотрудничество с Россией уже приносит впечатляющие хорошие результаты. Сегодня Мали благодаря помощи России может самостоятельно проводить разведку, а также атаковать с воздуха. Военные операции, которые сейчас ведутся, полностью координируются малийскими силами обороны и безопасности», — отметил он.

Также Диоп указал, что сейчас военные операции проводятся военными Мали по всей стране и, благодаря российским поставкам техники и вооружения, была изменена стратегия сил безопасности и обороны этого африканского государства.

«Какое-то время мы оставались на местах, в лагерях, и террористы нас атаковали. Теперь же армия Мали перешла в наступление, наши войска стали более мобильными благодаря авиации, которая помогает солдатам перемещаться. Мы наступаем, идем в атаку и благодаря этим масштабным операциям террористической группировке наносятся удары», — добавил глава МИД Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что в настоящее время военная прокуратура Мали ведет расследование в районе французской базы в Госси, доводы Франции по этой ситуации являются примером грубой пропаганды.