Бамако, , 10:12 — REGNUM В настоящее время военная прокуратура Мали ведет расследование в районе французской военной базы в Госси, доводы Франции по этой ситуации являются примером грубой пропаганды. Об этом 23 мая рассказал главы МИД африканской страны Абдулай Диоп.

Французские военные в Мали TM1972

«Ситуация в Госси — пример грубой пропаганды, которая ничем не подтверждается. На следующий день после того, как французская армия покинула базу в Госси, мы обнаружили захоронение с телами в таком состоянии, которое не может не свидетельствовать о том, что эти тела были захоронены уже давно. И теперь нам показывают фотографии, где якобы видны русские, белые люди. Нас это ни в чем не убеждает», — сказал он в интервью РИА Новости Диоп.

Также глава МИД Мали отметил, что военная прокуратура африканской страны в данный момент ведет расследование этого захоронения и добавил, что малийское население очень хорошо информировано, ему известно, что происходит и граждан Мали провести не удастся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, не состоявшийся, как это было запланировано, в первом триместре 2022 года, ожидают в Мали.