Париж, 23 мая 2022, 10:10 — REGNUM Режиссёр Роман Полански работает над новым фильмом под названием «Дворец» (The Palace). Об этом сообщило Variety.

Роман Полански
Роман Полански
Georges Biard

По данным СМИ, продюсером картины выступает Лука Барбарески, а композитором — Александр Деспла. Сценарий к фильму написал Ежи Сколимовский. В киноленте сыграют Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Виктор Добронравов, Джон Клиз, Жоакин де Алмейда и Фортунато Серлино.

Как отмечает издание, у фильма «Дворец» есть трудности с финансированием из-за обвинений в изнасилованиях несовершеннолетних в адрес Полански. Франция отказалась спонсировать картину режиссёра — «Дворец» снимают на деньги продюсеров из Польши, Италии и Швейцарии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2009 году Роман Полански был арестован в Цюрихе (Швейцария) по обвинению в том, что в 1977 году вступил в интимную связь с Самантой Геймер, которой на тот момент было 13 лет. Ещё в 1978 году режиссер покинул США, чтобы избежать тюремного заключения.

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