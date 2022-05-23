Париж, , 10:10 — REGNUM Режиссёр Роман Полански работает над новым фильмом под названием «Дворец» (The Palace). Об этом сообщило Variety.

Роман Полански Georges Biard

По данным СМИ, продюсером картины выступает Лука Барбарески, а композитором — Александр Деспла. Сценарий к фильму написал Ежи Сколимовский. В киноленте сыграют Микки Рурк, Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Виктор Добронравов, Джон Клиз, Жоакин де Алмейда и Фортунато Серлино.

Как отмечает издание, у фильма «Дворец» есть трудности с финансированием из-за обвинений в изнасилованиях несовершеннолетних в адрес Полански. Франция отказалась спонсировать картину режиссёра — «Дворец» снимают на деньги продюсеров из Польши, Италии и Швейцарии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2009 году Роман Полански был арестован в Цюрихе (Швейцария) по обвинению в том, что в 1977 году вступил в интимную связь с Самантой Геймер, которой на тот момент было 13 лет. Ещё в 1978 году режиссер покинул США, чтобы избежать тюремного заключения.

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