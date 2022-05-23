Токио, 23 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. США готовы защитить Тайвань в случае вторжения, заявил 23 мая президент США Джо Байден в ходе дальневосточного турне.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения». Он заявил о неуместности силового изменения Китаем статуса острова.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена в Совбезе ООН в случае реформы структуры.