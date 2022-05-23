Благовещенск, 23 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Для детей и их родителей, которые прибыли в Благовещенск из Донбасса, 23 мая провели экскурсию по школе и информационное собрание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приамурья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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11 ребята будут обучаться в школе №12 — она ближе всех расположена к пункту временного размещения, где сейчас проживают переселенцы. Замминистра образования области Элина Поцелуева провела детей и родителей по дороге от ПВР до учебного заведения. Затем им показали, как работает пропускная система в школе и провели экскурсию по кабинетам.

Так как многие из школьников не обучались в последнее время педагоги будут работать с ними индивидуально, чтобы ребята могли закончить этот учебный год и успешно приступить к следующему. Возможно им придётся учиться в летнее время.

«Выпускников среди новых учеников нет. В основном это ребята с 1 по 8 класс. Мы их зачислили в нашу школу и здесь они могут продолжать обучение в следующем учебном году. Сейчас мы будем работать с ребятами в ускоренном темпе, чтобы с 1 сентября они влились в учебный процесс вместе с другими учениками», — рассказал директор школы №12 Дмитрий Продашанов.

Как сообщало ИА REGNUM, безвозмездную помощь Донбассу на добровольном начале оказывают порядка 75 тыс. жителей России.