Москва, , 18:10 — REGNUM Безвозмездную помощь Донбассу на добровольном начале оказывают порядка 75 тыс. жителей России. Об этом 19 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Волонтеры в Донбассе Пресс-служба МГЕР

«У нас сегодня 75 тыс. человек в стране добровольно, безвозмездно, это волонтерская деятельность, осуществляют помощь», — сказал Кириенко.

По его словам, добровольцы работают в пунктах временного размещения, куда приехали беженцы из Донбасса, а также в пунктах комплектации гуманитарной помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Ходарёнок: на спецоперации Россия не задействовала и 10% своего потенциала