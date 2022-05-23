Канберра, 23 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, в качестве 31-го премьер-министра Австралийского союза к присяге был приведен лидер Лейбористской партии Энтони Альбаниз. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

В результате прошедших 21 мая федеральных выборов в Австралии правящая «Коалиция» во главе со Скотом Моррисоном потерпела поражение, и к власти пришла левая оппозиция.

23 мая помимо Альбаниза к присяге были приведены высокопоставленные члены его кабинета. Сенатор от Лейбористской партии Пенни Вонг была приведена к присяге в качестве министра иностранных дел, Ричард Марлз — в качестве заместителя премьер-министра, Джим Чалмерс — в качестве федерального казначея, а Кэти Галлахер — в качестве министра финансов.

Они приступят к выполнению своих обязанностей до того, как в конце этого месяца будет приведено к присяге весь остальной новоизбранный состав кабинета министров.