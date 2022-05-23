Москва, 23 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало видео работ саперных подразделений по инженерной разведке и разминированию территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

«Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются», — сообщил военнослужащий инженерно-саперного полка.

По данным российского оборонного ведомства, украинские боевики минировали весь периметр завода и строения на его территории. Российские саперы обнаруживают и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном очищении территории комбината «Азовсталь» от украинских нацистов. Под полный контроль российских военных взяты все подземные сооружения комбината, в которых с 21 апреля прятались украинские боевики.

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