Донецк, 23 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Три человека погибли в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов вооружённых формирований Украины. Об этом 23 мая сообщили в оперативном штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что с 08:00 22 мая до 08:00 23 мая в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека, ещё шесть пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки украинских националистов в Херсонской области погибли три человека. Боевики использовали бомбу с кассетными боеприпасами.