Лондон, 23 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Великобритания удвоит усилия по обеспечению населения Украины продовольствием и гуманитарной помощью, а также постарается помочь этой стране с экспортом зерна. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона.

President.gov.ua Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский

Джонсон 22 мая провёл разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. В заявлении по итогам разговора отмечено, что британский премьер «обязался удвоить усилия», направленные на обеспечение населения Украины продовольствием и гуманитарной помощью, а также добиться возможности для украинского экспорта.

Джонсон подчеркнул, что всем странам следует помогать Украине «в её борьбе за свободу, как прямо сейчас, так и в долгосрочной перспективе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в телефонном разговоре Джонсон заверил Зеленского, что Киев получит противокорабельные ракеты, дальнобойную артиллерию и беспилотники.

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