Ашхабад, 23 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Статуя ахалтекинского коня Акхана (Белый хан) будет установлена в туркменском Ахальском велаяте (центральная область Туркмении). Об этом 23 мая сообщает русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Kerri-Jo Stewart Ахалтекинская порода

Уточняется, что постановление об этом было подписано президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

«В целях приумножения славы ахалтекинских скакунов — национальной гордости народа — президент Туркменистана подписал постановление, разрешив хякимлику (администрации) Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием «Звезда спорта» на проектирование и строительство монумента со статуей знаменитого скакуна Акхана», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно документу, работы по установке статуи должны начаться в мае 2022 года и закончиться в декабре 2022 года.

Отметим, по данным сайта Туркменпортал, Акхан — легендарный скакун, которого лично воспитывал бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Конь известен тем, что встал на дыбы и прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды в 2018 году, что было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.