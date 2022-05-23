В Туркмении появится памятник коню бывшего президента страны
Ашхабад, 23 мая, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Статуя ахалтекинского коня Акхана (Белый хан) будет установлена в туркменском Ахальском велаяте (центральная область Туркмении). Об этом 23 мая сообщает русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».
Уточняется, что постановление об этом было подписано президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
«В целях приумножения славы ахалтекинских скакунов — национальной гордости народа — президент Туркменистана подписал постановление, разрешив хякимлику (администрации) Ахалского велаята заключить контракт с частным предприятием «Звезда спорта» на проектирование и строительство монумента со статуей знаменитого скакуна Акхана», — говорится в сообщении.
Также указывается, что, согласно документу, работы по установке статуи должны начаться в мае 2022 года и закончиться в декабре 2022 года.
Отметим, по данным сайта Туркменпортал, Акхан — легендарный скакун, которого лично воспитывал бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Конь известен тем, что встал на дыбы и прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды в 2018 году, что было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.