Токио, 23 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, для воплощения принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона» Токио и Вашингтон должны лидировать в мире. Он заявил об этом 23 мая в приветственном слове перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом в расширенном составе.

State.gov Фумио Кисида

Как отметил приветствовавший американского лидера Кисида, визит Байдена в Токио показывает, что США наращивают участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона, несмотря ни на какие обстоятельства.

«Именно в такие времена Япония и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона (принципа) свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. В этой связи я надеюсь, что визит президента Байдена в Японию и двусторонний японо-американский саммит будет значимым», — сказал он.

При этом перед встречей делегаций между Кисидой и Бадйеном состоялась беседа, где присутствовали только переводчики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов вместе с Токио противостоять различным вызовам.