Осло, 23 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В МИД Норвегии прокомментировали заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, предложившего норвежцам поделиться нефтегазовыми доходами хотя бы с Украиной.

Thebarentsobserver.com Нефтедобыча в Норвегии

Польский премьер обвинил норвежцев в «жировании» на высоких ценах, полученных в результате сложной международной ситуации.

Как сообщил госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, дополнительные доходы страна вкладывает в свой пенсионный фонда, стоимость которого снизилась из-за текущих событий. Он также отметил, что Норвегия помогает Украине и считает свой вклад достаточным.