Нью-Йорк, США, , 08:25 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в третьем матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России Андрей Пронин © ИА REGNUM

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 43 из 44 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Тайлер Мотт. Российский форвард Артемий Панарин отдал одну результативную передачу.

У «Каролины» точным броском отметился нападающий Нино Нидеррайтер.

Таким образом, «Рейнджерс» сократили отставание в серии — 1:2. Следующий матч пройдёт 25 мая.

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