Джакарта, 23 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в индонезийской провинции Западная Суматра, утром 23 мая, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило, что землетрясение произошло около 00:38 по западно-индонезийскому времени.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 55 км к юго-западу от Лубук-Басунга», — говорится в заявлении агентства.

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.