Брюссель, 23 мая 2022, 08:16 — REGNUM Армения и Азербайджан продолжат переговоры по мирному договору на уровне министров иностранных дел, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Он также добавил, что в ходе переговоров заявил о необходимости обсуждения вопроса безопасности армянского населения Карабаха.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе договорились о начале работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.