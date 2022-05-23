Брюссель, , 08:16 — REGNUM Армения и Азербайджан продолжат переговоры по мирному договору на уровне министров иностранных дел, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Шарль Мишель European Parliament

«Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели», — сказал он по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Он также добавил, что в ходе переговоров заявил о необходимости обсуждения вопроса безопасности армянского населения Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля в Брюсселе договорились о начале работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.