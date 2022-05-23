Мариуполь, ДНР, 23 мая, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Свидетельства уничтожения украинскими неонацистами из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) улик, доказывающих их причастность к преступлениям против мирного населения Донбасса, были обнаружены российскими военнослужащими в подземельях мариупольского комбината «Азовсталь». Об этом 23 мая рассказала газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитые ноутбуки

Отмечается, что территория завода заминирована, на расчистку российским сапёрам понадобится не менее двух недель. Боевики оставляли мины не только для того, чтобы навредить военнослужащим России и Донбасса, а ещё и для того, чтобы скрыть доказательства их издевательств над мирным населением.

В момент сдачи в плен нацисты из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) массово уничтожали свои телефоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты, на которых могли быть компрометирующие их видеозаписи и другие доказательства причастности к военным преступлениям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель командира инженерно-саперного взвода Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал об уничтожении неонацистами из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) домов в Мариуполе вместе с жителями.