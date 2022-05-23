Пекин, , 06:57 — REGNUM По данным главного банковского регулятора Китая, совокупные кредиты малым и микропредприятиям, предоставленные крупными китайскими банками, увеличились на 850,4 млрд юаней (около $125,94 млрд) в первом квартале, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце марта баланс шести крупных государственных банков по таким кредитам достиг 7,3 трлн юаней, сообщила Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Комиссия заявила, что будет направлять крупные банки на углубление финансовых услуг для малых и микропредприятий на фоне усилий по продолжению поддержки кредитования и разумной корректировке структуры кредитования для таких предприятий.

В первом квартале крупнейшие китайские банки впервые предоставили кредиты в общей сложности 91 000 новым малым и микропредприятиям, что на 20 000 больше, чем год назад, показали данные комиссии.

На состоявшемся на прошлой неделе исполнительном заседании Госсовета КНР были объявлены новые меры, призванные помочь микро-, малым и средним предприятиям и самозанятым домохозяйствам справиться с трудностями.

Ожидается, что для усиления финансовой поддержки бизнеса крупные государственные банки в этом году увеличат объем инклюзивных кредитов для микро- и малых фирм на 1,6 трлн юаней, отмечается на совещании.