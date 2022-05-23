Пекин, , 06:52 — REGNUM Индекс цен на дорожную логистику в Китае продолжил рост на фоне усилий страны по защите логистики и производственной деятельности, показали промышленные данные, передает агентство Синьхуа.

Индекс составил 1039,44 пункта за неделю, закончившуюся 13 мая, что на 1,23% больше, чем на предыдущей неделе, согласно опросу, совместно проведенному Китайской Федерацией логистики и закупок и компанией Guangdong Lin’an Logistics Group.

По данным федерации, спрос на автомобильную логистику в этот период неуклонно рос, в то время как предложение транспортных мощностей в целом оставалось стабильным. Прогнозировалось, что индекс может остаться стабильным или немного снизиться в будущем.