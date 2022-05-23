Канберра, , 06:40 — REGNUM Отношения Канберры и Пекина останутся сложными и при новом правительстве. Об этом 23 мая заявил новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, отвечая на вопрос журналистов о развитии отношений с Пекином.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Дело в том, что Китай изменился, а Австралия — нет. Однако мы всегда должны отстаивать свои ценности, и мы продолжим делать это», — цитирует Альбанезе ТАСС.

Напомним, отношения между Канберрой и Пекином осложнились на фоне пандемии коронавируса. В 2020 году власти Австралии потребовали провести международное расследование причин пандемии и роли в ней Китая. В ответ Пекин ввёл торговые пошлины на ведущие группы поставляемых из Австралии товаров.

Затем между Китаем и Соломоновыми Островами было подписано соглашение по безопасности. После этого отношения Австралии и Китая ухудшились ещё сильнее. Канберра обвинила Пекин в «экспансии» и попытке распространить свое влияние на тихоокеанские островные государства.

Добавим, 21 мая 2022 года в Австралии прошли парламентские выборы. По последним данным ЦИК, Австралийская лейбористская партия по итогам обработки 70% бюллетеней получит в новом составе Палаты представителей не менее 77 мест. Это позволило её лидеру Альбанезе занять пост премьера и начать формировать новый кабинет министров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден поздравил Энтони Альбанезе с избранием на пост премьер-министра Австралии.