Нур-Султан, , 05:27 — REGNUM Возле села Калбатау Восточно-Казахстанской области Казахстана 22 мая произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

Авария

По данным ведомства, авария произошла на 959-м километре трассы Алма-Ата − Усть-Каменогорск. Автомобиль Nissan врезался в прицеп трактора, двигавшегося в попутном направлении.

«В результате столкновения от травм, несовместимых с жизнью, на месте ДТП скончались 36-летний водитель иномарки и четверо его пассажиров. Ещё один пассажир с различными телесными повреждениями госпитализирован», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля выбрал небезопасную скорость движения. По данному инциденту началось досудебное расследование.