Пекин, 23 мая, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал вести борьбу с пандемией, координируясь с экономическим и социальным развитием страны, сообщает агентство Синьхуа.

Foreign and Commonwealth Office Ли Кэцян

Ли Кэцян призвал активизировать усилия по эффективной координации борьбы с COVID-19 с экономическим и социальным развитием и усилить поддержку субъектов рынка, оказавшихся в затруднительном положении.

Ли, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сделал это заявление во время инспекционной поездки в города Цюйцзин и Куньмин провинции Юньнань на юго-западе Китая, которая прошла с 17 по 19 мая.