Пекин, 23 мая, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, производство солнечной энергии в Китае увеличилось в апреле на фоне стремления страны к экологически чистой энергии, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Солнечная энергетика

Производство солнечной энергии выросло на 24,9% в годовом исчислении в прошлом месяце, что на 8,1 процентных пункта быстрее, чем в предыдущем месяце, показали данные Национального бюро статистики КНР. В апреле в Китае также наблюдался рост производства гидроэнергетики, атомной энергии и энергии ветра, увеличившись на 17,4%, 0,9% и 14,5% в годовом исчислении соответственно.

Согласно данным, выработка тепловой энергии в прошлом месяце упала на 11,8% по сравнению с прошлым годом.

Производство электроэнергии в Китае сократилось на 4,3% в годовом исчислении до 608,6 млрд кВт/ч в апреле. За первые четыре месяца года выработка электроэнергии в стране составила 2,6 трлн кВт/ч, что на 1,3% больше в годовом исчислении.