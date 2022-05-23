Тбилиси, , 04:17 — REGNUM На границах Грузии начал действовать механизм предоставления «зелёного коридора» для фур, которые вывозят в другие страны сельхозпродукцию. Об этом агентству «Новости Грузии» сообщил президент Ассоциации дистрибьюторов Ива Чкония.

Верхний Ларс © Sputnik

«"Зелёный коридор» предоставляется на всех КПП для скоропортящихся экспортных грузов — фруктов и овощей, в первую очередь, на Казбеги — Верхний Ларс, через который идёт самый большой поток», — сказал Чкония.

Он отметил, что через пункт Казбеги в Россию идёт до 90% от всей аграрной продукции, которую из Грузии отправляют на экспорт. Если водитель на грузинской границе предъявляет документы, подтверждающие, что у него скоропортящийся товар, то его должны пропустить не позднее, чем через 36 часов.

Чкония сообщил, что весной количество машин с овощами, фруктами и зеленью резко выросло, а этого никто не ожидал, пришлось срочно принимать меры. По его словам, с российской стороны досмотр грузов якобы идёт медленней.